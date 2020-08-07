貪汙就放棄假釋！李眉蓁簽切結書 嗆陳其邁應解釋與蘇震清關係

近日國會爆發立委收賄貪汙案，藍、綠、黃三黨立委都涉案其中，震撼國內政壇，今日國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁召開記者會，公開簽署切結書，宣示未來「若貪汙就放棄假釋」，連結韓國瑜時代清廉的形象，並要求另外兩位候選人一起簽署。

記者會中，李眉蓁團隊指出，民進黨蘇震清立委在本次案件中扮演著重要的腳色，不僅收款最多，與民進黨各界的關係也最好，去年年底立委選舉時，蔡英文、陳其邁等民進黨大咖都曾到屏東為其輔選，陳其邁更在台上稱呼蘇震清為「兄弟」，如今蘇震清涉入SOGO案，令人不禁想問，民進黨脫的了身嗎？

18年前陳其邁的父親陳哲男就因為涉入SOGO案，遭到各界批評；而18年後陳其邁的「兄弟」蘇震清也涉入了SOGO案，如今遭到收押禁見；這兩起事件中，前太流董事長李恆隆的角色不變，陳其邁的父親與「兄弟」之間，這條線是誰牽的？跟陳其邁有沒有關係？李眉蓁團隊要求陳其邁出面說清楚。

(中時新聞網)