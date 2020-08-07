創見(2451)董事會通過2020年第二季合併財報，第二季合併營收24.9億元，季減22.8%。營業利益3.1億元，季減25.7%。稅後淨利2.65億元，季減43%；每股盈餘為0.62元，低於第一季的1.08元，也低於去年同期的1元。

創見上半年營收57.1億元，年減16.62%。因記憶價價格走揚，毛利率上升4.34個百分點至24.73%。營業利益7.3億元，年減0.7%。稅後淨利7.28億元，年減8.62%；每股盈餘為1.7元，低於去年同期的1.85元。

回顧今年第二季，總體環境受疫情影響。創見依循穩健經營原則，依據當地市場實際需求合理安排出貨，同時嚴格控制信用管理；產品方面掌握最新顆粒及製程，研發較具價格競爭力的產品，給予客戶不同的解決方案。

展望未來，公司表示，在外銷通路市場，各國陸續解封，期許銷售動能逐步恢復；專案及工業應用市場，如5G以及因應疫情所需的各類醫療設備，創見已掌握先機，積極合作導入，預期下半年將能展現更好的營運及獲利表現。

(時報資訊)