民進黨立委賴品妤痛批時代力量利用年輕人，炮火猛烈，更痛批前立委黃國昌「烙跑」，還在秋什麼！對此，政治評論員李正皓表示，賴品妤會對黃國昌這麼憤怒，背後牽涉到太陽花和時代力量的新仇舊恨的內幕。

時力因前黨主席徐永明涉賄案聲勢大跌，公信力備受質疑，過去曾任前時代力量立委林昶佐（現無黨籍）助理的賴品妤表示，時力或者說把持黨機器的黨公職們，過去在學運期間叫學生做牛做馬，然後當年輕人理念不同，在別的政黨參選時，馬上變一張臉什麼話都說的出來，政二代出來辯論，抹黑公開的民調是假民調，甚至連「新北市第十二選區民調三分天下」這種天大的謊言都說的出口

賴品妤更把矛頭指向前時力立委黃國昌「烙跑」，賴品妤表示，當初她在離選舉剩3個月時，一肩扛起康乃爾博士、台北大學法律系副教授烙跑的新北市第十二選區，黃的支持者卻一天到晚戰學歷，戰到整個選區拱手讓人，戰到你的學生當選，還要吃下一大票過去沒有做完的選服跟基礎建設，現在是很秋是不是？

賴品妤砲轟黃國昌的言論，引發外界熱議。對此，李正皓也在政論節目《關鍵時刻》上揭開賴黃的新仇舊恨內幕。李正皓表示，賴品妤砲打黃國昌，跟時力的路線之爭也有關係。

李正皓指出，當初時力分為黃國昌和徐永明一派，以及林昶佐和洪慈庸一掛，這兩派因為「要不要服從民進黨」而出現差異。因為民進黨是把時代力量扶持起來的，所以林昶佐和洪慈庸認為要交好，但黃國昌認為該打就打，結果造成時代力量分裂。包括現在退黨的台北市議員林穎孟和黃郁芬都是屬林昶佐一派的人，而且賴品妤也曾任林昶佐助理，等於時代力量內部已然分裂。

李正皓再指出，2020選舉的新北市汐止選區立委選戰，那時國民黨非常非常團結，都力挺李永萍。但賴品妤卻不斷被時代力量「背刺」，所以賴品妤才會非常生氣，因為過去都是太陽花的戰友，雖因理念之爭而出現分歧，但她出來選時，竟遭時力支持黃國昌一派無情的抹黑攻擊和捅刀，所以新仇舊恨才會在這次一次爆發。

(中時新聞網)