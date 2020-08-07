男子洪當興與妻子李怡慧在台南地方法院訴訟離婚，雙方步出法庭後，洪男竟開車撞死李女與對方律師黃政雄，一、二審均依殺人罪判處洪男死刑後，經最高法院撤銷發回更審後，6日更一審以符合自首要件改判無期徒刑，褫奪公權終身，仍可上訴。

更一審認為，洪男在撞死妻子、律師後，即留在現場，並主動撥打110、119報案，審訊中也坦承犯行，符合自首要件。

2017年7月17日下午，當年44歲的洪男與李女因離婚官司前往台南地院出庭，庭中洪不滿李女與委任律師黃政雄質疑他的訴狀陳訴與事實不符，也不滿對方主張的子女監護權歸屬內容，心生怨懟，庭訊後仍耿耿於懷。

洪男步出法庭後，開著紅色箱型車準備回家時，在台南地檢署與台南地院之間的車道，見到李、黃2人往健康路方向行走，竟怒火中燒駕車朝2人身後撞擊並輾過身體後，再下車以手機報警。2人被送醫後，黃政雄當天即宣告不治，李女則於2天後急救無效死亡。

此案不僅挑戰司法機關的威信，也引起律師公會撻伐造成執業恐慌，誓言捍衛律師尊嚴。一審、二審均依殺人罪判處洪男死刑，更一審卻依符合自首要件改判無期徒刑。至於民事部分也判他應給付李家708萬2055元及黃妻1367萬1160元、黃母717萬0001元，合計2792萬3216元。

(中時 )