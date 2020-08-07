日前發生員警楊庭豪騎機車支援勤務時，遭17歲無照少年騎車撞死的事件，讓許多人相當痛心，國民黨立委葉毓蘭對此事深表遺憾之餘，更質疑只要花1622萬就可以讓全國警察出勤時有比較安全的安全帽，為何中央政府不肯？

葉毓蘭今天接受POP撞新聞專訪時指出，現在警察配發的安全帽不太安全，搞到警察只好自行另外購買安全帽等許多裝備，而在去年8月有位汐止的警察被撞死後，警政署本想要全面汰換警察的安全帽，在11月統一招標採購，主計總處卻反對，認為安全帽並非全國一致性警政裝備，應該是地方政府提供給警察的配備。

葉毓蘭說，目前雖然台北市、新竹、嘉義等地方政府有幫警察買安全帽，但其實只要1622萬經費就可以讓全國警察出勤時有比較安全的安全帽，為何中央政府不肯？

另外針對這次楊庭豪意外，葉毓蘭表示將推動修法，讓無照駕駛等同酒駕、毒駕處理，使無照駕駛的刑責加重。

葉毓蘭還指出，近幾年警察過勞猝死案例越來越多，很多都才50幾歲，因為年改新制出來後，退休公務員子女教育補助費被砍，警察也被比照退休公務員一併遭砍。原本警察退休後薪水就打六折，如今又沒有補助費，就算身體有狀況也只好硬撐不退休。

葉毓蘭表示，之前空服員上街抗議執勤時間過長問題，其實警察也面臨，如今警察上班時數，動輒10小時、12小時，加上警察本俸偏低，導致有些警察依賴超勤加給賣命換收入，所以某種程度上她贊成讓警察能有工會。

(中時 )