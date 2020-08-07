看了心驚驚～

近來許多韓劇男女主角不再只是帥氣多金總裁、白傻萌美少女，而是更多去寫出深層、內心面的故事，像是先前的夯劇《梨泰院Class》和熱播的《雖然是精神病但沒關係》、《惡之花》，一致圍繞在「反社會人格」特質上。

人家都說越美的花越有毒、不要採，你知道嗎，反社會人格就像是「毒花」，根據精神科醫師透露，反社會人格的人和一般人外表沒有什麼不同，甚至更有魅力，他們沒有同理心、悔恨情感、犯罪意識，不管他人的權益、不在乎社會價值，道德意識低，不少殺人犯都有此種型態。

今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查過去韓劇中曾出現反社會人格的角色，一個個都讓人害怕不已～

10、《記得你》鄭善浩

笑起來人畜無害，怎麼能演的這麼可怕呢？帥氣滿分的「國民弟弟」朴寶劍在《記得你》中對哥哥又愛又恨，誤會對方從小拋棄自己，長大後他成為高知識份子的律師，但內心黑化成為2.0版的大魔王，每一個壞笑、每一個縝密殺人的背後都讓觀眾嚇爆，沒看過腹黑寶劍的絕不能錯過。

9、《ITEM》趙世皇

一部講述犯罪心理學、側寫的精采懸疑劇，怎能少了令人毛骨悚然的魔王呢（誤）？，《ITEM》中企業董事長趙世皇被網友稱為是毛泰九2.0版，帶著被父親虐待的童年長大，集有錢、有權、有顏於一身，卻以欺壓、看他人求饒、殺人為享受，變態到令人害怕，眼神一出現雞皮疙瘩都「牙起來」了！

8、《Signal信號》金珍優

短短2集就讓人印象深刻！《信號》翻拍多個韓國命案，其中紅院洞連續殺人案的兇手金珍優是在《Running Man》上看起來傻大哥的李相燁飾演，穿著連帽外套、不時對他人伸出援手，原以為是暖心的陌生人，孰料是個陰冷性格的殺人魔，從小被媽媽家暴，扭曲他的內心，長大後以拯救生活不愉快的女人而殺人，悲慘身世讓觀眾對他又恨又憐...

7、《Voice 2》方濟水／採蔘人

《Voice》一次上榜2個變態殺人魔，由權律飾演的方濟水是一名海警，成績優異、斯文助人本是正義那一方，但年少時期受到家暴、虐待影響在他心中似乎默默種下壞根，很會洞察人心、縝密規劃殺人手法，蒐集人體器官、親手弒母等變態行動，都讓人不寒而慄，可不輸第一季的毛泰九的嚇人感～

6、《奶酪陷阱》劉正

帥氣暖心的學長也是反社會人格嗎？《奶酪陷阱》中朴海鎮初登場就是沉默寡言、眼神平淡的帥氣學長，看似對周遭毫不關心，冷眼旁觀別人做壞事、對女主選課被刪除的冷漠等，不少網友認為男主角在前幾集中有點「反社會人格」傾向，雖然沒有做出傷天害理之事，卻也不是太正氣的氛圍，連女主角看他的眼神也有些懼怕，把浪漫愛情劇都變成浪漫恐怖片啦！

5、《惡之花》白熙成／都賢秀

熱播夯劇之一的《惡之花》，找來李準基詮釋反社會人格嫌疑犯，表面上當個好爸爸、好老公，10多年來的超好形象其實都是偽裝的面具，每天都在騙當警察的老婆，前一秒溫暖微笑、下一秒美景破碎，變成毫無同情心、沒有感情、沒有罪惡感的殺人犯，同住一個屋簷下怎能不害怕！

4、《他人即地獄》徐文祖

長得像花一般的美男子，李棟旭深邃五官、膚白紅唇的帥氣外型，是讓少女尖叫的男神，如今接演《他人即地獄》，也讓人尖叫，卻是害怕的叫，在劇中他是有高社經地位的牙醫，下班、走在路上卻是冷漠沒有感情的一個人，對著求助的旁人或是求饒的受害者，露出那皮笑肉不笑的嘴角、冷靜吃下人肉的表情，讓人發寒直呼：「把我男神還回來！」

3、《Voice》毛泰九／方濟水

別說你不認識毛泰九！想當年《Voice》的高討論度至少有一半都是這位變態殺人魔，金材昱有稜有角的臉部線條，加上深邃黑瞳、壞笑的致命魅惑，在他殺人時總能讓人瞬間背脊發涼，活燒、包塑膠袋悶死，甚至還有隱藏的殺人空間，雖說是史上最帥殺人魔，但這變態性格母湯啊！

2、《梨泰院 Class》趙以瑞

不論你是誰，該反擊時反擊、該懲罰時懲罰、該道歉時道歉，夯劇《梨泰院》裡的趙以瑞就是有著反社會人格的少女，在社會觀念下，會認為她不能融入社會，打長輩理直氣壯、抓住別人弱點痛打，她不在乎他人感受、不在意社會價值觀，理性到冷血的性格，雖然沒有做出過分殺人放火事，卻在處事態度上露出反社會人格的特質。

1、《雖然是精神病但沒關係》高文英

從劇名就知道這是一部以精神病為主軸的故事，每個人身上都有不同的經歷，發展出各種精神疾病，女主角高文英作為童書作者，她的作品血腥暴力卻又真實，會對小孩說出公主才不是最漂亮的，打破孩子純真的想像，想要的一定要得到、不管社會規範等，高文英有著反社會特質，卻又有善良、脆弱的一面，後續如何發展也讓觀眾非常期待～

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年08月06日至2020年08月04日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『韓劇反社會人格角色』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)