指揮中心昨又強調，入境者居家檢疫為阻絕疫情進入社區最有效策略。(圖擷自疫管家)

外交泡泡戮破台灣防疫政策根本雙標！美國衛生部長艾薩（Alex Azar）9日將率團來台交流，但他們狀況特殊，可以免除居家隔離，因此引起外界批評。網路觀察家朱學恒直言，指揮中心盲目為長官瞎扯，說法前言不對後語，已耗損指揮中心千金難買的公信力。

回應外界要求入境普篩的呼籲，指揮中心昨又強調，入境者居家檢疫為阻絕疫情進入社區最有效策略，目前無實施普篩必要。指揮中心提到，即使有極少數無症狀者未於入境時被攔檢，經過14天居家檢疫，其傳染力已大幅降低或幾乎已無傳染力，於檢疫期滿後再自主健康管理7天，已可有效防堵社區傳播風險。

朱學恒在臉書上說，這真是他近期看過最前言不對後語的指揮中心說法了，有沒有想過盲目替長官瞎扯，耗損的是指揮中心千金難買的公信力？！

朱學恒指出，居家檢疫十四天是我國最有效的防堵策略，但從五百萬人確診，十六萬人死亡的美國來的衛生部長，居然不適用這最有效的防堵策略，不用居家檢疫十四天。

朱學恒說，「每天邊境檢測要花四百萬，十分之昂貴不該浪費，因此我們應該要讓全國人民在公共場合都戴口罩，口罩一個兩塊錢，每天一個口罩要四千六百萬則並不浪費。」

美國來訪的衛生部長不用居家檢疫，網友一面倒狂酸，「指揮中心說詞越來越沒邏輯，還是乖乖戴好口罩自保。」、「妳敢要求美國爸爸居家隔離」、「回美才確診就好笑了」、「遇到美國人就轉彎了…」、「政治干預專業 死好。」、「已經走鐘很久了…你最近才發現嗎？」、「真的很扯！那還談什麼防疫？」、「那些不開放台灣地區的國家真的聰明」。

(中時新聞網)