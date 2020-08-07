散熱關鍵零件供應商安力-KY(5223)(安力國際)7月合併營收為2.03億元，年增52%，創下掛牌以來新高，由於新冠肺炎疫情持續延燒，NB相關產品需求穩定，安力-KY審慎樂觀看待第3季營運。

受惠於NB相關需求強勁，且非NB產品佈局發酵，安力-KY自結7月合併營收為2.03億元，年成長52%，創下掛牌以來新高，前7月合併營收達10.15億元，較去年同期成長30%

安力-KY董事長許振焜表示，安力-KY今年重要之產銷政策為積極開發新產品、新市場及新用途，特別是針對中國內部需求的市場。並配合新設備投入，加速公司在新產品領域的拓展，持續致力改善成本結構、調整內部管理流程、提高生產效率，以降低生產成本，提升市場之競爭力。

針對紅色供應鏈，許振焜表示，在中國的台資企業不但是紅色供應鏈的初始催生者，而且現在還是該產業鏈的一部分，紅色供應鏈並沒有不好，這只是因應時局變化產生的狀況，現在以及未來都還會有許多台資企業加入紅色供應鏈，參與中國大力提倡的內循環經濟，而安力-KY不會退出這個具有人口紅利的大市場。

展望下半年，安力-KY表示，目前公司終端應用產品仍以NB為主，雖然NB市場透明度不高，但訂單看起來穩定，公司下半年亦會針對非NB產品持續耕耘，以期多元產品線貢獻營收獲利；法人預估，安力-KY全年營收獲利應可挑戰新高。

(時報資訊)