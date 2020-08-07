周四芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨連續第三日下跌，因豐產預期抵消了出口需求強勁的影響；玉米期價上漲，因出口銷售強勁，不過美國玉米豐產在望，繼續壓制玉米市場；小麥收黑因為空頭拋售。

終場8月大豆期貨跌1.25美分，報880.75美分，9月小麥跌9.50美分，報501.25美分，9月玉米漲0.25美分，報311.25美分，8月豆油跌0.18美分，報每磅31.52美分，12月豆粉跌1.6美元，報280.7美元。(商品行情網)

(時報資訊)