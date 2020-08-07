《商情》豐產預期 大豆連三黑 09:432020/08/07 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周四芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨連續第三日下跌，因豐產預期抵消了出口需求強勁的影響；玉米期價上漲，因出口銷售強勁，不過美國玉米豐產在望，繼續壓制玉米市場；小麥收黑因為空頭拋售。 終場8月大豆期貨跌1.25美分，報880.75美分，9月小麥跌9.50美分，報501.25美分，9月玉米漲0.25美分，報311.25美分，8月豆油跌0.18美分，報每磅31.52美分，12月豆粉跌1.6美元，報280.7美元。(商品行情網) (時報資訊) #期貨 #玉米 #豐產 #小麥 #大豆 也許您會感興趣 推薦閱讀 7月CPI連6跌 無通縮疑慮 04:102020/08/07 財經要聞 《商情》需求樂觀 國際鐵礦石續揚 11:082020/08/07 財經 《商情》避險需求強勁 紐約期金持續攀升 10:002020/08/07 財經 《國際金融》嘉能可取消派息 歐洲股市收黑 09:092020/08/07 財經 《期貨》8月台指期上漲24點 金融、電子開高 09:092020/08/07 財經 三商美邦樂活寫生 邀保戶與子女同樂 04:102020/08/07 全球財經 台股續創新高 向萬3叩關邁進 04:102020/08/07 財經焦點 CPI連跌6月 尚無通縮疑慮 04:102020/08/07 財經焦點 「台灣最正主播」遭挖婚前黑歷史 老公千字文護妻 08:092020/08/07 娛樂 《商情》出口強勁 紐約期棉跳漲 10:002020/08/07 財經 財經熱門新聞 追上台積電7奈米？陸晶圓龍頭研發進度曝光 專家大驚 - 財經 照片被曝光！遭影射手握15億彩券 台新正妹喊冤 - 財經 川普放利空警報！陸港股重挫 台股殺逾百點 - 即時 - 工商 台積電碾爆死敵 他4字揭背後強大武器 - 財經 看「大金剛」台積電勝者全拿！謝金河報明牌 點名4檔 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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