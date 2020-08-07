優步公司上季營收雖優於市場預期，但仍較去年同期大減約29%，周四盤後股價下挫2.65%，報33.79美元。

稍早前在一般交易時段，優步收漲4.55%，為34.71美元。

優步公布第二季營收年減29%，為22.4億美元，高於市場預期的21.8億美元。淨損為18億美元，與去年同期因納入配股獎酬計畫的淨損52.4億美元相比大幅縮小。經調整後每股盈餘為1.02美元，優於市場預期的86美分。

新冠肺炎防疫封鎖措施帶來好壞不一的影響，優步叫車業務總訂單額（gross bookings）較去年同期大減75%，為30.5億美元，遠不及市場預估的34.7億美元。但美食外送服務總訂單額暴增113%，達到69.6億美元，優於市場預期的65.7億美元。

執行長霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）表示，新冠肺炎危機已經使配送服務從奢侈品轉變為一種公器，相信用戶將繼續透過優步的外送服務訂購食物與其他品項，即使在疫情消退與居家令解除之後。

他並表示叫車事業的復甦速度因地而異，當城市再度動起來，優步也是，第二季在美國最大市場叫車業務較去年同期減少50%至85%不等，但在歐洲最大市場，包括法國、西班牙與德國，叫車業務僅減少35%。此外，優步表示，儘管前景面臨重大挑戰，但今年底達成損益兩平的目標維持不變。

(時報資訊)