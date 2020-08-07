台中中醫爆出中藥粉添加禁藥「硃砂」，已知16人受害，台中檢方偕同衛生局昨搜索盛唐中醫、藥商及同樣遭檢舉的九福診所，經漏夜偵訊，上午向台中地院申請羈押呂世明、九福診所洪姓醫師及歐姓藥商。提供診所硃砂的中藥商負責人兒子為父親抱不平：「重點不在是否含鉛丹，而是不能入藥」。
據了解，中藥商指出，老闆幾年前買下30萬藥材庫存，其中包括這次賣給盛唐的「硃砂」，因硃砂被列為禁藥，平時都放在倉庫，後來盛唐員工連續2年來買硃砂當香包，但有特別交代「外用不能內服，也不能入藥」，由於盛唐是老主顧，且保證只做香包才會出售，近2年兩次先後共購買2公斤硃砂，直到看到新聞才知前議長張宏年全家鉛中毒，被添加到藥物裡，只能對受害者說聲抱歉。
中藥商表示，鉛丹顏色為橘紅色，硃砂為暗紅色粉末，外觀幾乎相似，但不管如何都不能用來作為內服藥。《聯合報》報導，中藥商二兒子為父親抱不平表示，父親從事藥業是為了助人而非害人，當時賣出硃砂時已告知不能內服，問題出在醫師不該入藥，而非硃砂摻有鉛丹。
(中時新聞網)
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