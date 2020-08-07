就算陣容始終無法到齊，快艇在排名賽的唯一目標，還是死守西區第2種子！面對很可能將在季後賽首輪碰頭的獨行俠，快艇7日靠著「雙星」里歐納德、保羅喬治攜手攻下53分，終場126比111力挫獨行俠，就是不給金塊任何追上機會。

由於湖人已經提前鎖定西區頭號種子，排在西區第2的快艇，今天賽前跟暫居西區第3金塊之間勝差只剩0.5場，假如快艇輸球，就有可能遭到金塊追平，甚至超前(只要金塊今天擊敗拓荒者)，所以快艇今天無論如何都不想輸給獨行俠。

打完前3節，快艇僅以91比87領先，幸好末節快艇火力全開，才把雙方差距擴大到兩位數，不過為了保險起見，快艇總教練瑞弗斯直到比賽結束槍響，仍把里歐納德、保羅喬治兩大球星留在場上，就可清楚看出快艇有多重視這場勝負。

里歐納德最後攻下全隊最高29分，保羅喬治也拿24分，先發中鋒祖巴茲全場10投10進，貢獻21分、15籃板，成為快艇今天場上最大驚喜，不過談到陣容問題，瑞弗斯無奈表示，「本季打到目前為止，陣容到齊的訓練只有3次。」

畢竟快艇內線替補悍將哈瑞爾至今仍因祖母過世，還沒前往奧蘭多報到，先發控衛貝弗利也因左小腿拉傷，恐怕還要缺席一段時間，快艇能否趕在17日季後賽開打之前陣容到齊，連瑞弗斯自己都沒把握，只能等待接下來會有怎樣變化。

(中時 )