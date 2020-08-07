2020年已過完一半，許多人殷殷期盼的好運即將降臨。知命理老師艾菲爾在粉絲專頁「塔羅牌老師艾菲爾」上公佈下半年好運爆棚的生肖，上榜的分別有「蛇、兔、鼠」。

第三名 生肖蛇

上半年吉凶參半，運勢時好時壞，無法發揮所長；但下半年「龍德」、「玉堂」、貴人吉星同時降臨，催財旺祿，大幅提升了你的正財收入。財運也會因為工作順暢，穩穩進財。建議多聽男性貴人的建議，尤其是有關投資理財方面，會有意想不到的收穫。錢包中養天然的翡翠貔貅，能幫主人招財守財，咬住錢財，只進不出。

第二名 生肖兔

在下半年紅鸞星動，感情方面大有進展！單身的你異性緣大躍進，特別有機會在咖啡廳遇到一個互看對眼的對象，就此安定下來，甚至不排除交往後3個月便有閃婚的共識。交往中的人感情穩定，特別適合討論婚事，在鼠年完婚，甚至不排除有雙喜臨門的喜氣與好孕。

第一名 生肖鼠

下半年生肖鼠會漸漸離開本命年的陰霾，在「金匱」、「將星」的扶助下，能在下半年迎來豐收的喜悅。之前累積的好口碑丶好人脈，在農歷十一月開始厚積薄發丶邁向成功！工作上的成功也帶動財運發展，收入增加許多，甚至可以抽出一些資金來投資，小錢滾大錢，讓你的金庫越來越滿，年底前的你可以說是名利雙收。

(運勢)