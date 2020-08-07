專業散熱關鍵零件供應商安力-KY（5223）7月份合併營收為2.03億元，較去年同期成長52％，累計前7月合併營收達10.15億元，也較去年同期成長30％。在全球疫情持續升溫之下，安力-KY突破重圍逆勢成長，營收再創掛牌以來的新高。

安力-KY深耕大陸市場，隨著中國疫情趨緩，中國大陸通訊大廠訂單需求大幅增長，也帶動安力-KY營收快速衝高，7月營收再創掛牌以來的新高。

由於時序進入傳統旺季，在前7月合併營收率先開出佳績的狀況下，法人預估安力-KY全年營收、獲利應可機會再締新猷。

受惠於中國大陸訂單挹注，對於紅色供應鏈的看法，安力-KY董事長許振焜的看法相對正面，許振焜表示，在中國的台資企業不但是紅色供應鏈的初始催生者，而且現在還是該產業鏈的一部分，紅色供應鏈並沒有不好，這只是因應時局變化產生的狀況，現在以及未來都還會有許多台資企業加入紅色供應鏈，參與中國大力提倡的內循環經濟，安力-KY不但不會缺席，更不會輕言退出這個具有人口紅利的大市場。

據此，許振焜表示，安力-KY今年重要之產銷政策除了積極開發新產品、新市場及新用途外，也會特別針對中國內需市場投入新設備，加速公司在新產品領域的拓展。此外，也會持續改善成本結構、調整內部管理流程、提高生產效率，以降低生產成本，提升市場之競爭力。

(工商 )