隨著東南亞廠區逐步復工，稼動率緩步拉升，塑膠射出成形廠台翰（1336）7月營收寫下今年新高紀錄，月增19.2％、年減15.8％，單月營收達1.74億元。

台翰表示，以旗下越南、菲律賓廠7月營收分別較上月成長14.7％、17.2％來看，可見主要客戶的拉貨力道有逐步恢復的跡象，尤其菲律賓廠的部分，自5月16日復工後，公司與客戶積極拉高產能稼動率因應整體印表機、事務機的需求，目前產能稼動率已達五成水準，而越南廠的產能利用率也已達七成，是挹注公司7月營收呈月增率正成長表現的主因。

雖疫情短期影響訂單遞延出貨，但目前已與主要客戶積極針對新機種進行認證，若順利按照時程進度，有機會於今年第三季試量產，未來隨著客戶需求增加，將有助於整體產能規模放大，推進下半年本業營運有望恢復過往成長表現。

台翰看好東南亞兩個生產基地產能規模放大，貢獻整體營運穩健基礎。目前雖東南亞地區政府仍實施防疫措施，使得交通工具與人員復工受限，台翰仍以最低限度生產方式發揮最大量產價值，滿足主要客戶的拉貨需求，有助於下半年營運保持良好的成長動能；此外，台翰之閒置資產處分利益新台幣2.13億元已於今年第二季入帳，同時也於上半年完成庫藏股買回4,000張，目前股本為7.71億元，未來台翰仍將持續落實充實營運資金、強化財務結構、提高財務運用靈活度及提升股東權益，致力將不確定因素對整體營運之影響降到最低。

(工商 )