數據時代來臨，商業數位轉型勢在必行，除了線上電商方興未艾，線下商業空間帶給消費者的體驗也仍不可或缺。但現今對於智慧商店的想像仍然十分模糊，到底數位科技可以怎麼應用進現有的商業空間，升級消費者的體驗，為商家帶來新的商機呢？

奧創、達辰與今一電回答了這個問題，日前在松山 Munix Studio 舉辦的發表會上，首度發布和Line App相容的Beacon，並分享智慧情境解決方案、Line Beacon、以及無線充電三種技術交互作用的商業情境，如何創造新的線下體驗，讓行銷變得更細緻，更人性。

奧創的行銷 Demi 擔任第一場講座的講者，介紹智慧空間規劃以及店面營銷的智慧新應用。奧創自2018年在台灣上線至今持續致力於協助各式家電智慧產品開發並提供後台管理系統服務。目前已支援20家以上品牌家電之物聯網功能，如日立、聲寶、Panasonic等，也涵蓋超過60種以上的家電與感測器種類，包含電扇、門窗感測器、等等。

本次提到的商家泛指所有有消費行為的半公開空間，包含餐廳、咖啡館、醫美診所、會展空間、共享辦公室等。透過物聯網裝置以及管理平台，在商家原有的風格基礎上，自動調節光線、溫度、濕度等，讓員工可以專注在與客人的情感交流互動上，瑣碎事務就交給奧創智慧商家平台，打造無微不至的顧客體驗。

透過智慧商家方案，可全自動調節家電與設備裝置達到最有效的運用。降低待機耗電、避免忘記關電器，店家平均每個月可省下15%的電費。還可以偵測店內人數與室溫，自動調整家電裝置，比如當店內人數到達10人時，自動將冷氣調整成24度，並打開循環扇加快降溫速度。讓每位客人不論何時何地都可以感受到店家的用心。

Demi 提到，奧創提供的智慧商家平台更可以與庫存、行銷、會員系統整合，將線下蒐集到的資料數據轉為數位行銷動能，提供業者更「精緻化」的營運行銷策略手段，加深消費者、商家、及空間三者之間的關係。而透過第一階段不斷的數據收集、第二階段的資料分析與學習，而不久將來會出現第三階段真正的AI智慧空間。

達辰智慧的CEO Daren 接著介紹 Line Beacon 技術。不只是室內商場的應用，就連在夜市也能利用數位足跡開發數位轉型。夜市的商家只要在自己的攤位上放beacon。消費者加了夜市的官方line，只要靠近就可以收到攤位的推播跟折扣，這個折扣前期由達辰跟政府提供，達辰免費提供beacon跟linebot一段期間，當商家靠這個管道獲利超過某個金額才會開始收取使用費。

而此服務也讓傳統的小吃攤販無痛升級 linepay服務，除了增加了數位支付方式，省去找零錢、換零錢的麻煩，也減少收到假鈔、算錯錢、衛生疑慮等等問題。未來也有更多數位商機應用可以開發夜市觀光，可整合消費者在全台所有夜市中最常買的消費組合，自動調整相關優惠，推播專屬於她個人化的廣告建議。

IMWC創新互動行銷系統，是一套協助店家與消費者互動、透過互動再行銷、藉此提升業績的互動行銷無線充電系統。消費者付出自己的注意力換取充電的服務，而店家相對提供手機充電的增值服務換取再行銷的機會。

今一電提供無線充電設備與行銷後台服務，並可整合於奧創智慧商家系統中，讓店家可以無痛利用物聯網與消費者增加更多的連結。另外IMWC系統將消費者與商家的互動門檻降到最低，只需一個步驟，即可完成廣告互動，讓老人小孩都可以輕鬆操作，讓消費者對互動模式感到貼心，才是最重要的。

(工商 )