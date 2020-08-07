觸控雙雄7月營收不同調，在旺季效應帶動之下，TPK-KY宸鴻（3673）7月份自結合併營收為122.3億元，較前一月份增加38.2％，月營收重回百億元大關。GIS-KY業成（6456）因為客戶新舊產品轉換，7月份自結合併營收為99.57億元，較前一月份減少16.17％，較去年同期減少0.40％。

7日早盤宸鴻下跌約1.7％，均價約57.4元。業成則是上漲約1.5％，均價約135.5元。

TPK-KY公佈7月份自結合併營收為122.3億元，較前一月份增加38.2％，較去年同期減少2.3％。展望第三季，由於進入傳統電子旺季，客戶有新產品推出，法人預估營收季增15％～20％，營業利益率估約1％～2％，盼透過有利產品組合和費用節省，讓獲利提升。

GIS-KY公布7月份自結合併營收為99.57億元，較前一月份減少16.17％，較去年同期減少0.40％。 業成表示，主要是因為大客戶平板電腦正值新舊產品交換，出貨減少，接下來有新產品推出，仍正面看待第三季營運表現。法人預估，第三季iPad、MacBook出貨維持在高檔，業成第三季營收大約和上季相當，毛利率也維持在10％上下的水準。

(工商 )