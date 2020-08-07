財政部資料統計 5-6 月的統一發票共開出 16 張千萬特別獎、19 張百萬特獎，其中就有7張發票開在了雙北，光是台北市北投區這個月就開出 2 張千萬大獎，其中一張是在OK便利商店消費，統一超商、全家超商、全聯也都在這期發票中開出千萬大獎。

發票存摺資料顯示，每個月開出最多張中獎發票的實體通路是百貨公司，第一名是位在新竹的遠東巨城購物中心，緊接在後的是板橋遠東百貨、高雄夢時代、台北統一阪急、高雄漢神百貨、新北中和環球百貨。除了百貨公司以外，大賣場與各大超市也是發票中獎的常勝軍。

發票存摺表示大賣場以美式賣場好市多居冠，好市多分店少，消費人數眾多，自然成為發票大贏家。其中台中店開出最多張中獎發票，接著是高雄前鎮、桃園中壢、新北中和。而超市又以全聯最常開出大獎，前三名分別是新北板橋雨農店、新莊輔大店、台南善化店。頂好超市的101店、淡水淡海店、新北林口三井店也是榜上有名。

四大超商已經成為台灣民眾生活中最常消費的實體通路，時常開出千萬大獎！第一名的是統一超商台北車站店，接著是全家板橋環球店、統一超商逢甲逢大一門市。不論是百貨、賣場、超市或是超商，都是民眾時常消費的店家，反映出民眾的消費行為，也影響店家開出中獎發票的機率！

上述這些店家大家去過幾間呢？趕快打開發票存摺看看自己常消費的店家有沒有上榜，發票存摺獨有的「消費店家分析」功能可以讓使用者清楚看到自己在不同商家的消費次數。若是想碰碰運氣，也可以去這些店家走走，也許下一期千萬發票幸運得主就是你唷！

(工商 )