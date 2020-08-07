需求不明，美國原油期貨收跌0.6%；資料數據顯示，美國新冠肺炎確診人數來到481萬8328例，死亡人數逾15萬7930例，過去兩周，全球平均每15秒就有1人感染新冠病毒死亡，因此市場擔心，在主要產油國增產之際，第二波新冠肺炎疫情將阻礙原油需求復甦。

另一方面，美國上周首次申請失業救濟人數減少24.9萬，降至約119萬，遠低於華爾街預期的142萬人，此利多消息也導致油價於盤中期間出現震盪拉鋸。分析師表示，此次失業救濟人數數據，下降幅度是繼6月6日以來最大的，但由於目前美國疫情尚未得到控制，因此失業數據下降可能是出於勞動市場的改善；其中美國原油跌幅0.6%，倫敦原油跌幅0.2%。

周四(6日)美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.24美元，報每桶41.95美元；9月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.25美元；9月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.23美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.08美元，報每桶45.09美元。(商品行情網)

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