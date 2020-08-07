日本軟體銀行在下周二即將公布第一財季(4~6月)的財務報告。該財報發表眾所矚目，可能牽動其對安謀出售股份的布局。分析師預期獲利將大減75%，然而仍將回復到獲利。

Refinitv三位分析師預測軟銀第一財季營業利益將落在1710億日圓(約合16.2億美元)，相較於去年同期的6250億日圓仍大幅滑落七成。

分析師主要是觀察軟銀的千億願景基金對於未上市新創的投資組合進行估值，軟銀在去年對於例如辦公室分享公司WeWork的下注失誤，導致其年度出現最史上最嚴重的虧損。

而目前願景基金的表現似乎可讓軟銀在第一財季轉虧為盈，步向獲利，一個指標是軟銀投資的線上保險公司Lemonade(檸檬汁)已成功上市。

軟銀先前的嚴重虧損，讓孫正義啟動公司庫藏股計畫，並且開始出售資產，以支持軟銀股價。軟銀已經出售阿里巴巴、旗下無線通訊公司以及T-Mobile的部分持股。

孫正義更在近日拋出將出售安謀全部或部份股票，或安排其獨立上市，安謀在軟體授權的巨大影響地位，引起市場關注，更陸續傳出輝達、三星以及台積電等的接觸和興趣。

(時報資訊)