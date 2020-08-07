避險需求強勁，紐約期金持續攀升；因美股黯淡，加上美元疲弱，避險需求強勁，支撐期金價格繼續上漲，周四已連續第5日上漲刷新紀錄，另外市場對今日(8/7)將發布的非農就業報告持悲觀態度，同樣成為推動金價上漲的動力。

即便周四美國勞工部公布失業救濟金請領報告優於預期，但實際利率持續低落，以及國會對刺激措施猶豫不決，使市場對貴金屬的興趣提高，除了黃金亦帶動貴金屬相關證券；分析師表示，黃金出現短期超買，接著可能面臨下行修正，而現在投資者不看技術面與基本面，只顧著增持黃金，忽略了大幅回檔的可能性。

周四(8/6)報價，12月黃金漲20.1美元，報每盎司2069.4美元，9月白銀漲1.51美元，報每盎司28.4美元，10月白金漲24.8美元，報每盎司1013.9美元，9月鈀金漲43.9美元，報每盎司2259.4美元。(商品行情網)

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