大聯盟傳來好消息，今日起各球團做出名單異動，開季30人將要縮編至28人，只要撐過去，打完整季的可能性就會提高，而紅襪隊與印地安人在異動中沒有下放林子偉、張育成，代表兩人順利留在大聯盟。

大聯盟由於因應疫情影響及賽季縮水，原定以30人名單開季後，每隔兩周縮編至28人、26人，不過根據美媒報導，疫情影響太過嚴峻，因此決定維持28人直到例行賽、季後賽結束，不會再減為26人。

印隊公布28人名單，張育成續留，同為優替人角色的阿洛尤(Christian Arroyo)則是被指定讓渡(DFA)，另外下放外野手艾倫（Greg Allen）、強森（Daniel Johnson），且從傷兵名單中拉上感染新冠肺炎後痊癒的小狄西爾茲(Delino DeShields)，名單維持28人。

張育成在重新開幕前的熱身賽表現超火燙，頻頻開轟讓教練團將他放進名單內，不過開季後還沒有太多機會表現，2場出賽6打數僅1安打，打擊率1成67。

而紅襪隊則較單純，下放2名投手霍爾（Matt Hall）、馬扎（Chris Mazza），內、外野兼守的林子偉留在名單內，他本季出賽4場，9打數敲2安，打擊率2成22。

(中時 )