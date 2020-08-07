出口利多提振，周四紐約棉花期貨漲逾4個月高點；因美國棉花出口強勁，緩解市場對中國解除失去業務的擔憂，且中美定於8月15日舉行的會議，以審查其第一階段貿易協議，亦鼓舞投資人信心，支撐買盤持續回補，棉價持續走高，其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨上漲0.05美分，漲0.08%，收盤每磅64.41美分；而12月棉花期貨漲0.39美分，漲0.6%，報每磅64.85美分。

據美國農業部USDA週出口銷售報告顯示，本周出口為346,800包，較上週增長8%；另外，分析師表示，美元持續走弱所致，吸引指數基金購買也不斷增加。

不過，實際缺乏大量實物需求的情況下，但在技術面和政治因素進行交易時，預測棉價可能於65美分之間找到支撐。

中國鄭州商品期貨7月期棉結算價收報每公噸13180元人民幣，較前一日上漲65元人民幣；庫存方面，截至8月5日，ICE登記庫存6800包，與前一日持平。(商品行情網)

(時報資訊)