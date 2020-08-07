世紀鋼(9958)受惠旗下風電業務續旺，7月營收達7億元新高，年增324.69%，月增20.65%；今年1~7月營收31.87億元，年增210.7%。

世紀鋼持續受惠離岸風電事業陸續投產，繼6月營收創5.8億元新高，7月營收首度突破7億元，年增逾3倍。世紀鋼7月營收再創新高，股價開高走高，早盤攻上98.9元高點。

世紀鋼第二季營收再創新高；上半年營收同創新高紀錄，較2019年同期增加1.9倍。世紀鋼第二季營收13.14億元再創新高，季增率約11.1%。上半年營收24.97億元，同創新高，年增190.19%。

世紀鋼今年風電事業的貢獻力度開始展現，預計今年起陸續出貨沃旭、CIP大單，加上傳統鋼構訂單增加，挹注單月營收平均年增近2倍。全年可望受惠離岸風電及傳統鋼構接單同步熱絡，今年業績成長動能強勁，法人估全年營收將創新高，比去年成長上看2倍以上。

展望後續，風電事業將持續成為未來兩年的業績成長動能，世紀鋼目前手上風電相關訂單執行時程約至2023年，傳統鋼構業務的訂單能見度看到明年第二季。

(時報資訊)