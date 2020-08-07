1.聯電(2303)：昨外資調節賣超46997張，但昨夜ADR大漲7%，今早股價逆勢開高，惟大盤空壓增強，支撐不到10分鐘也翻黑。

2.世紀鋼(9958)：節能題材護價，昨外資、自營商攜手轉買超，今早挾量逆勢強攻逾4.5%。

3.裕隆(2001)：昨獲三大法人聯手買超7187張，早盤股價逆是飆上24.8元、漲幅達3.7%，超車前高。

4.旭隼(6409)：7月營收12.38億，年增20.56%，早盤攻漲逾8%，來到千元門前。

5.群電(6412)：業績報佳音，Q2稅後純益季增逾4倍且創單季次高，多方領攻突破70元。

6.鈺邦(6449)：7月營收2.26億元，月增19.10%、年增28.27%，股價昨日創高回落但低檔有撐，漲幅達2%。

7.華新科(2492)：7月營收寫20個月高點，多方歡呼攻漲，股價回到5日、10日與月線之上。

8.卜蜂(1215)：中元節將至、中秋節隨後接棒，買氣增溫，早盤站回70元。

9.華航(2610)：Q2 EPS 0.45元，為2年半來單季新高，買盤湧進推升股價上揚半根漲停板。

10.熱映(3373)：防疫題材再起，股價結束盤整，早盤量價齊揚攻漲停。

11.中美晶(5483)：H1獲利寫同期高、每股賺4.96元，加以躍宏捷科最大股東，氮化鎵技術催油門，晨盤大漲5%，重返百元關。

12.GIS-KY(6456)：Q2大賺半個股本，早盤放量強漲後獲利了結賣壓湧出，拉回至平盤附近。

13.上詮(3363)：Q2轉盈，每股賺1.93元，開盤後直攻漲停，登1個月高。

14.亞諾法(4133)：7月營收年增30％，晨盤逆勢勁揚4%，攻上90元。

15.松翰(5471)：7月營收4.6億元，年增50%，今放量彈升8%，攻克季線。

16.恆大(1325)：新冠肺炎疫情升溫，口罩需求再起，晨盤攀揚6%，收復200關。

17.力麗(1444)：Q2獲利9600萬元，昨獲外資翻多買超相挺，加以傳獲蘋果訂單利多發酵，近期股價水漲船高，早盤再觸漲停，逼近2年高位。

18.大中(6435)：7月營收創新高，Q3旺季可期，激勵早盤彈高3.5%，躍上月季線。

19.亞德客-KY(1590)：陸5G新基建、自動化需求增，7月營收年增31.42%，早盤股價漲逾3%，創波段新高。

20.訊連(5203)：7月營收年增31.19%，三大法人昨賣超縮手，早盤漲逾2%，收復周線。

21.康那香(9919)：口罩需求升溫，外資連2日買超千張，早盤放量漲逾8%，重返50元。

22.精元(2387)：7月營收年增翻倍、Q3看旺，早盤挾量漲近5%，沿5日線向上走。

23.大同(2371)：陸資審查未果，但不影響股臨會舉行，早盤擺脫陰霾，彈漲逾4%。

24.曜越(3540)：祭出電競耳機新品，三大法人昨轉買超，早盤漲逾4%，觸及新高。

(時報資訊)