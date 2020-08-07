美國總統川普宣布已於周四簽署公告，將恢復對加拿大進口鋁材加徵10%關稅的措施，以保護國內鋁業。

加拿大抨擊美國重啟1年多以前的關稅措施為「無理且無法接受」，並表示將立即對美國採取對等反制措施。

川普周四參訪家電大廠惠而浦在俄亥俄州的工廠時宣布這項消息。川普表示，他已經根據超級301條款，對加拿大進口鋁材重新祭出加微10%關稅的措施，該措施即日起生效。他強調此舉有其必要，「加拿大正在佔我們便宜，就和往常一樣」。他表示，加拿大正在催毀美國的製鋁產業，對美國的就業與偉大的鋁業勞工非常不公平。

美國貿易代表署表示，這項關稅是針對原鋁材，下游的鋁材半製成品不受影響。

一個多月以前，新版北美自由貿易協議「美墨加協議」才剛生效。川普簽署的公告指出，商務部長羅斯（Wilbur Ross）向川普總統報告，在2019年中決定取消該關稅後，幾個月來加拿大的鋁材進口已大幅增加。川普表示，加拿大未採取實質措施以履行其控制鋁材出口的承諾，導致美國國內鋁業受到重創，因此有必要重啟這項關稅。

(時報資訊)