蘇震清＿捍衛清白立誓影片

民進黨立委蘇震清被爆出參與SOGO收賄案，去年年底競選立委時的影片被翻出，他對著溫王爺起誓自己「絕對清廉」的畫面如今看來格外諷刺，也讓網友感嘆表示，「為何綠營的人都喜歡騙神？」

蘇震清手持清香，在媒體眾目睽睽下向著溫王爺起誓，表示自己「如果有做違法的事情，將願意退出政壇，絕對不食言」，希望王爺能夠作主，讓造謠的人可以受到應該受的處罰！

這是蘇震清在2019年底競選屏東立委時的畫面，如今蘇震清卻捲入國會SOGO收賄弊案，還是眾多立委中收受賄款最多的人，這段張貼在蘇震清自己臉書上的影片在網友間瘋傳，極度打臉的誓言讓網友不禁感嘆，「民進黨又多出一位騙神明的人！」

網友討論。

其他網友也留言討論，表示「本來就應該退出，怎麼不敢發重誓，連神前都要演」、「可以組一個騙神明聯盟，都把信仰當作工具在用啊」、「貪得無厭的人趕快進牢」、「要是我有貪污，我願意退休的意思」、「謊言，現世報！」

(中時新聞網)