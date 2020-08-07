威力彩史上最高頭獎31.2億元於上個月底開出，盛傳其中一注頭獎得主是台新銀行員工集資中獎，更有媒體曝光彩券在一名正妹員工手中，網路還流出照片。據了解，針對種種傳聞，該女員工向友人喊冤：「真的不是我！」

史上最高頭獎金額的威力彩開獎後續風波不斷，外傳兩注得主中，其中一注是台新銀行員工集資5600元包牌獲得，但近期卻爆出「集體離職」、「有人想獨吞導致同事間鬧翻」的傳聞。經濟日報6日還點名，目前彩券在名字三個字、姓氏筆畫為6畫、從RM助理做起的台新正妹員工手中，網路甚至流出該員工照片跟臉書網址。不過三立新聞網報導，針對外界傳言，這位被影射為幸運兒的女員工向友人抱怨：「真的不是我！」

而台新銀6日晚間發出聲明指出，目前已對網路傳言中獎同仁進行關懷及了解，相關同仁均表示沒有中獎情事，公司內也沒有集體請辭以及同仁爭訟等情形；台新銀也強調，外界臆測流傳同仁姓名、辦公室樓層甚至是同仁照片等，已嚴重侵犯隱私及個資，在保護員工的前題下，希望媒體以及社會大眾予以尊重。

(中時新聞網)