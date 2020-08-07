從2015年開始，每年的父親節都是阮橋本（鋼鐵爸）心如刀割的日子，同年的4月19日，一場突如其來的意外車禍，帶走了阮橋本唯一的寶貝兒子聖翔。回想起那天夜晚，貼心的聖翔買了清涼飲品準備騎車回家，沒想到就在板橋的新海橋上，被逆向的計程車給撞上，正值青春年華的他，生命就永遠停在21歲。

兒用生命喚醒鋼鐵爸 唯一擁抱竟是冰冷身軀

當阮橋本趕到醫院，映入眼簾的卻是兒子滿身是血的躺在病床上，一時間無法接受，當場崩潰。他坦言，自己現在很怕進到急診室，甚至聽到救護車的鳴笛聲都會非常害怕，他表示，從聖翔出事那天起，就對醫院有莫名的陰影與恐懼感。面對兒子驟逝，阮橋本提到，自己曾想過要讓對方嚐嚐什麼叫喪子之痛，但…當他看見對方兒子時，始終無法對他痛下殺手，鋼鐵爸直言「我真的下不了手，因為我是人，我不是畜生。」

鋼鐵爸將愛子聖翔畫像刺在腰間（照片/阮橋本 提供）

聖翔走後，他就把兒子的畫像刺在身上，鋼鐵爸坦言，人生中最大的遺憾就是不曾抱過兒子，就連兒子出生時也不曾抱過，唯一一次抱到聖翔，就是已經變成冰冷大體。說到這，阮橋本眼中透露一絲懊悔遺憾眼神，他呼籲大家，有時抱抱自己的家人也是件好事，鋼鐵爸坦言「不要等到像我一樣，後悔都來不及。」

夫妻倆第一次與兒子環島（照片/阮橋本 提供）

阮橋本表示，自己從未與兒子環島過，所以他就把兒子骨灰一起帶去環島，而繞到最終站嘉義東石漁港時，阮橋本就與家人還有一些親戚朋友們，一起坐船去外海，將兒子聖翔的骨灰灑入海中，他表示會選擇海葬是因為，當我想起他時，我可以去海邊看看他，再來就是可以讓我的寶貝兒子雲遊四海。

聖翔救援協會事故救援車 聖翔號（照片/阮橋本 提供）

阮橋本很感謝兒子成了他人生啟蒙老師，他表示，因為聖翔開啟了我後半輩子的光明路程，也是因為有聖翔，才造就了他現在這個爸爸。他想把兒子的生命與精神延續下去，所以成立了「聖翔救援協會」，鋼鐵爸也強調，這個公益會做到他做不下去為止，因為我是為了聖翔而做公益。他坦言，我希望藉由做公益來幫助大家，因為看到每一個人的笑容，我會很快樂，同時我也才能填滿自己內心的那一塊缺口。

(中時新聞網)