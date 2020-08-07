米可白發文。（圖／翻攝自米可白臉書）

34歲米可白（前藝名：葡萄姐姐）2014年與身家上億「尾牙大王」 謝銘傑結婚，昨(6日)她深夜發文，承認和謝銘傑去年已離婚，今她再開腔，表示明白公眾人物一舉一動都會受到外界關注，婚變消息曝光後必定引來關心，但她希望別媒體再出現她家附近跟拍她，「再跟就要買飲料請你們喝囉」。

米可白5年與謝銘傑結婚，去年傳出婚變，米可白總四兩撥千金否認，昨才承認早在去年和謝銘傑簽字，兩人沒交惡，以後還是好家人，也是4隻狗狗「四寶的爸爸」。今上午米可白又發文寫下：「我的生活很簡單，每天就拍拍戲，希望在工作中得到認可也希望自己有更多的突破。有時候就喜歡送養狗狗貓咪，看他們過的幸福，我也覺得開心。有時候就愛參加公益，想藉有（由）自己的分享，讓這個世界更加美好。」

話鋒一轉，米可白說，自己清楚身為公眾人物隨之而來的注目，好的壞的她都承擔，也謝謝媒體昨晚因為她還趕新聞，並呼籲：「不好意思，能不能不要在我家附近跟拍我，再跟⋯我就要買飲料請你們喝囉！」粉絲回應：「還以為妳要寫說再跟我要烙人」、「人美心美的人，一定會幸福」、「喜歡妳的正向」、「妳很棒，單純又善良，加油，一切都會更好的」。

(中時新聞網)