達能（3686）公布2020年第二季營收為1900萬元，較去年同期減少48％。稅後淨損1900萬元，每股稅後淨損為 0.16 元。負債比率為27％，流動比率及速動比率分別>300％，整體財務結構尚維持在穩健狀態。 達能經營層指出，第二季整體太陽能產業市況因受新冠肺炎疫情之影響，市場需求呈現疲軟的態勢，加上產業各環節庫存偏高，太陽能產品現貨價格於第二季急遽下滑，第二季營收因此相較於前一季減少28.7％。

第二季受到新冠肺炎疫情全球蔓延的影響，太陽能產業整體需求疲弱。而中國廠商於3月份起開工率逐漸回復至正常水準，致使太陽能產業各環節庫存逐步攀高。即使在歐美各國逐步重啟商業活動和中國630前的搶裝潮刺激下，太陽能產業各環節庫存依舊偏高，庫存壓力使各廠商祭出降低產能利用率及調降售價等措施，因此太陽能產品現貨價格於第二季持續下滑，其中尤以太陽能晶片及矽料跌價最為嚴重。不過太陽能產品需求在各國逐步解封後之遞延需求下逐步釋放，因此太陽能產品價格於6月份已漸止跌回穩。

展望下半年太陽能產業，中國市場在競價、平價及戶用等政策補貼下，將可維持逐步成長。全球各國的裝機需求亦將因上半年的遞延效應而有機會成長。不過近來新冠肺炎疫情在全球各國又有再一波疫情的情況，部分國家甚至疫情持續嚴峻，因此下半年新冠肺炎疫情的變化與全球經濟的不確定性仍將持續影響全球太陽能產業。

達能科技目前持續以減少營運現金流失為短期營運目標，即使在本業營運規模縮減下，短期營運依然受到此波疫情的影響。因此目前仍以積極處理建物和少數設備資產，以活化成現金資產，作為發展新事業的資金來源，設定為最重要的工作。此外，尋求與創新技術業者合作，一同拓展開發具發展潛力之新技術，以達到開創新局，扭轉困境之機會，也是目前經營團隊主要課題。

(工商 )