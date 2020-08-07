據路透社報導，再白宮要求大陸熱門社群影音軟體必須出售給美國公司後，川普於6日下發布行政命令，即日起45天後禁止任何美國公司與TikTok母公司「字節跳動」以及陸通訊軟體微信母公司騰訊進行交易，違者將受制裁。

川普再對TikToK與微信出手 禁止與其母公司進行交易

川普6日發布這道行政命令之前，華府之前在本周稱要將「不可信的大陸APP」清掃出美國門外，其中就點明了TikTok以及微信構成「重大威脅」。

該命令指出，TikTok可能讓中國共產黨作為宣傳不實訊息的平台，美國「為了確保國家安全，必須採取積極作為對抗TikTok的母公司」；他也表示，微信「自動蒐集大量用戶個資，讓中國共產黨獲得美國個人以及所有權資訊，造成威脅」。

報導指出，這項行政命令將禁止微信母公司騰訊在未來45天後，禁止其在適用法律下延伸許可，並禁止任何人進行與微信相關的交易。

川普本州曾表示，如果政府能獲得「中間費」的話，他支持TikTok在美業務賣給微軟，不過在9月15日前若未完成交易，他仍將封殺TikTok在美營運。

就在前一日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布將擴大針對大陸的「乾淨網路」（Clean Network）計畫，將陸製APP及雲端運算服務逐步清掃出美國門外。他表示，TikTok、微信等應用程式，對美國公民的個人資料構成重大威脅，何況這些是中國共產黨的內容審查工具。

(中時新聞網)