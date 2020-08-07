《美墨加貿易協議》生效僅一個月後，川普稱將重啓對加拿大進口鋁材料徵收10%關稅，或將開啓新一輪美加關稅戰。

據美聯社報導，美國總統川普當地時間昨日（8月6日）在俄亥俄州惠而浦工廠稱將重啓對加拿大進口鋁材料徵收10%關稅的措施，8月16日生效。此舉動引來加拿大方面強列不滿，將採取對等報復性措施，或將升級成新一輪關稅戰。

川普承諾一定捍衛美國鋁工業，將利用關稅來確保進口鋁材不會充斥國内市場、扼殺美國人工作機會。川普稱近期有大量加拿大進口鋁材料流入美國市場。

國際貿易律師Daniel Ujczo 分析川普這一措施是為了11月美國大選的考量，希望拉攏像俄亥俄這種工業州的選票。但是，Ujczo指出疫情經濟危機期間這種策略不會有效。

鋁業協會（Aluminum Association）稱川普稱加拿大鋁材料充斥美國市場是不正確的。雖然2月到3月之間鋁材料進口有大幅增長，但後來已逐漸平穩，5月至6月之間甚至還減少2.6%。

加拿大副總理佛里蘭（Chrystia Freeland）稱美此舉動「不合理也不可接受」，稱將採取報復性措施。佛里蘭強調，疫情衝擊世界經濟，美國和加拿大工人現在最不需要的就是新的關稅。

加拿大總理杜魯道表示加拿大政府將與鋁業工人站在一起，當晚（6日）宣佈對美國進口商品徵收總額對等報復性關稅。

美國加拿大和墨西哥簽訂的《美墨加貿易協議》自生效開始才僅僅一個月，川普就徵收保護性關稅，影響自由貿易。

川普原本於2018年對加拿大的鋼鋁進口徵收關稅，遭加報復對支持共和黨選區的輸加商品徵收總額166億加幣關稅。但後來為了與加簽署《美墨加貿易協議》，才決定將關稅撤回。

(中時新聞網)