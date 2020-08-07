許多民眾都會帶滿週歲的新生兒「抓週」，作為家族的趣味活動，也象徵祝福與期盼。南彰化最具歷史人文氣息與觀光休憩功能的成美文化園，舉辦古禮抓週活動1年來，共吸引400組家長報名；帶寶寶Mia參加抓週的李媽媽說，成美的抓週是按照古禮，把傳統文化展現無遺，能在百年古厝幫女兒慶生，相當幸福且開心，期許寶寶平安、健康。

成美文化園表示，參與家族一切依循古禮：先到百年古井汲水洗手腳，代表對祖先的敬意，再到古厝抓週；寶寶穿上「虎服」，虎與福、富音近，象徵趨吉避凶、多重祝福，家長先為寶寶擺出吉祥食物道具，接著將寶寶舉高、踏上「麵龜」，代表寶寶長命百歲、多福多壽。成美準備了18種抓週道具，讓寶寶選擇，最後寶寶的小腳丫印上證書就大功告成。

寶寶抓出的道具為長輩的期許和祝福。成美文化園提供

這次抓週的小主角Mia，在抓週道具前猶豫了許久，最後花了5分鐘選了葫蘆、金元寶、蹴鞠（音同「促局」，古代類似踢足球的運動）3樣。園方解釋，葫蘆象徵「懸壺濟世」，未來5大福報集一身，受人尊敬；金元寶代表「富貴多財」，生活幸福美滿；蹴鞠則是「活潑好動」，未來可能在體育事業上長足發展。

應邀帶寶寶Mia參加抓週的李媽媽說，成美的抓週是按照古禮，把傳統文化展現無遺，能在百年古厝幫女兒慶生，是相當幸福且開心的事情，她感恩Mia來到這個世界上陪伴他們，期許她未來平安、健康。

成美文化園的核心建物「成美公堂」為頂新魏家古厝，魏氏子孫、頂新和德文教基金會創辦人魏應充有感於國內缺乏可傳承的文化建築，多年前聚集多位國寶級古法建築師傅與工藝大師進行整修，讓這間保留閩客傳統建築技藝的百年古厝風華再現。

為讓參訪民眾能在古厝中同步體驗傳統生命禮俗，園方也特別推出假日限定的古禮抓週活動。抓週活動每週末舉行，歷時30分鐘，參與家庭可獲證書、照片及影片光碟等，費用及相關訊息可上https://www.cmcp1885.com/apply/20.html或成美文化園臉書，或致電04-8221166#100。

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(中時新聞網)