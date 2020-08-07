今年疫情趨穩後，全台無論是房建、公共建設或是台商回流的廠建市場，均有明顯幅度的成長，國產(2504)7月合併營收15.33億元，較去年同期的14.16億(不含去年10月已經處分的褔建水泥營收1.58億元)，年增幅度達8.26％；其中混凝土本業，7月份國內銷售金額更達到12.09億元，月增3.9％，年增高達14％。

國產建材強調，台商回流建廠、各地房建與公共建設持續不斷，加上公司擇優出貨策略效應漸擴大，梅雨期過後，台灣正式進入傳統下半年的混凝土旺季，國產建材出貨回到高成長的常軌。前7月的合併營收是100.3億元，若跟去年扣除福建水泥的94.8億元營收相較，年增5.8％。

國產建材指出，集團在全台的28個預拌混凝土廠，不僅能靈活調度、相互支援，還具備高供應能力，如國產建材新市廠，扮演南科台商回流實質建廠的主力廠，協助建廠搶時間、大量澆築混凝土，成為房、廠指標建案的首選，也扮演集團營運與營利持續穩健高成長的關鍵因素。

(時報資訊)