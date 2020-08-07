英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）6日表示，英國在與日本的自由貿易協商取得很大進展，有望在2020年底前簽署協議。

日本外務大臣茂木敏充本周赴英國倫敦和特拉斯協商。由於英國2020年底將結束脫歐過渡期，不再適用歐盟和日本現有的貿易協定，因此英日兩國期望在過渡期結束前達成共識。

特拉斯透過聲明表示，「因為在民主價值觀上志同道合、加上兩國已有長期發展的同盟意識，我們在協議裡獲得了更多進展，並且同意將致力於在2020年底前簽署貿易協議。」

日本作為全球第三大經濟體，數十年來皆為英國最重要海外投資者之一，尤其在電子產品和汽車製造業皆有大量投資，2019年兩國雙邊貿易總額達316億英鎊（約為新台幣1.2兆元）。

英國分析師預估，兩國簽署自由貿易協議有望替雙邊貿易帶來約152億英鎊的成長，並且將再度擴大英國的經濟規模。

(工商 )