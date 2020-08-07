Aaron Gordon had some words for Kyle Lowry after a hard foul 🍿



Gordon later left the game with hamstring tightness. pic.twitter.com/WSwaay9fXy — Bleacher Report (@BleacherReport) August 6, 2020

看來暴龍「小鋼炮」後衛羅瑞真的很想找人打架！6日在暴龍與魔術比賽中，羅瑞惡意拉下魔術前鋒阿隆戈登，造成戈登腿傷退場，戈登離場忍不住用三字經「問候」羅瑞，沒想到羅瑞更嗆，「836是我的飯店房間號碼，你可以隨時來找我！」

這次衝突發生在第3節還剩8分48秒，戈登的上籃硬生生被羅瑞拉下來，造成他重摔倒地，羅瑞當場被吹一級惡意犯規，戈登也因腿傷提前退場休息，雙方在場中隔空嗆聲，就連裁判都趕緊衝上前，擋在兩人中間，避免衝突繼續擴大。

不過搞笑的是，羅瑞跟戈登根本沒有住在同一間飯店，因為羅瑞與暴龍住在迪士尼園區最新的Gran Destino Tower，戈登則跟魔術隊友住在佛羅里達大飯店，可是既然羅瑞都已公開發出「戰帖」，不知道戈登是否真的跑去他的房間敲門？

這並非羅瑞生涯首次跟對手嗆聲要打來打，兩年前他跟七六人後衛班西蒙斯爆發衝突，裁判當場把兩人驅逐出場，班西蒙斯雖在離場時約架，沒想到羅瑞賽後真的直接衝去對方休息室找人，結果班西蒙斯早就走了，讓羅瑞不禁諷刺對方沒種。

(中時 )