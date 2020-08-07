菲律賓近日表示將不再參加其他國家在南海舉行的軍事演習，避免加劇南海緊張局勢。大陸《解放軍報》7日發表評論指出，菲堅持以和平與法治方式解決有關爭議，期待與中國發展友好關係。與此形成鮮明對比的是，美國國務卿蓬佩奧前不久發表的立場聲明，公然否認中國的海洋權利主張，並稱南海仲裁案裁決對中菲均有法律約束力。美政客違反和歪曲國際法，蓄意挑動領土海洋爭端，破壞地區和平穩定，其用心和做法必遭世人唾棄。

文章稱，美方這份所謂聲明進一步表明，一些美國政客缺乏對南海問題歷史經緯和客觀事實的基本了解。中國對南海諸島的主權和在南海的海洋權益，是在長期的歷史過程中確立的，具有充分的歷史和法理依據，符合有關國際法和國際實踐。

評論指，南海仲裁案是由美國一手策畫、一手導演的政治鬧劇。仲裁庭違背「國家同意」原則越權審理，在事實認定和法律適用上出現明顯錯誤，全盤否定中國在南海的領土主權和海洋權益。對這種荒唐的裁決，中國當然不接受、不參與、不承認。蓬佩奧此次炒作南海仲裁案，暴露出美國再次利用南海問題牽制中國發展的險惡用心。

文章認為，在南海問題上，中國始終堅持通過談判協商和平解決爭議，主張地區國家通過制定規則機制來建立互信、化解分歧，通過務實合作來實現互利共贏，一貫尊重各國依據國際法享有的航行和飛越自由。多年來，中國在處理南海問題上始終保持著最大克制。因此，蓬佩奧叫囂的所謂「海洋帝國」「強權即公理」的帽子，根本扣不到中國的頭上；用在美方自己身上，倒是頗為合適。

評論抨擊美國，在南海出於地緣政治需要，不斷興風作浪，還派遣先進艦機，耀武揚威，推進南海軍事化，推行強權邏輯和霸道做法，成為本地區和平穩定的干擾者、破壞者和攪局者。美方種種唯恐天下不亂的做法，不僅無視自身信譽喪失，而且背離地區國家維護南海和平穩定的共同意願。

文章強調，當前，在中國和東協國家共同努力下，南海局勢總體穩定。中國和東協各國遵守《南海各方行為宣言》，正加緊商談「南海行為準則」，共同維護南海和平穩定和航行自由，相關磋商取得積極進展。對美方的險惡用心和冒險之舉，地區國家也表現出高度警惕。

美方須認清形勢，尊重地區國家維護和平、期盼穩定的共同願望，停止搬弄是非、煽風點火，停止各種軍事冒險挑釁行動，多做真正有利於地區和平穩定的事情。

(中時 )