新北市長侯友宜多次向中央喊話對入境者全面普篩，被台北市長柯文哲指是「愚人的問題」，新北市長侯友宜7日強調，現在防疫關鍵就是阻絕於境外，他把很多專家學者意見給中央參考，全世界很多國家都在做入境普篩，但防疫打仗沒有二心，一定會繼續往前走，跟中央站在一起。

侯友宜多次向中央喊話對入境者全面普篩，搭配居家檢疫與自主健康管理三道防線，全面把疫情阻絕於境外，不過台北市長柯文哲昨說這是專業公衛題目，不是用喊的，「所以你知道我的名言，愚人的問題…」，柯雖說不是在說侯，但也引發聯想。

侯友宜今日受訪指出，透過建構這三道防線，確實能夠有效管理，這是很多專家學者的看法，他只是把意見建議給中央。

侯友宜說，尤其這段時間全球疫情嚴峻，靈活彈性調節作戰方式，以往不全面普篩現在來做，全世界有很多國家都在做全面普篩，既然中央已決定，地方一定尊重。

(中時 )