放屁是正常的生理行為，但若頻率太高又太臭恐影響人際關係，肝膽腸胃科醫師陳炳諴在節目上分享，52歲工程師每15分鐘就放屁，參加喜宴也憋不住，臭屁狂炸讓全場超尷尬，緊急看病才發現大腸長腫瘤，上面還有層白白的腐生物質。

肝膽腸胃科醫師陳炳諴在節目《醫師好辣》上分享，正常人平均每天會放20到25個屁，但若超過這個數量或味道特別重，就要特別小心。曾有位52歲的工程師來看診，因發現放屁越來越臭，且頻率提高，約每15分鐘就會放一次。

陳炳諴表示，患者愛吃燒烤和肉類，因此平常放屁、糞便的味道本就比較重，但都在可忍受的範圍，不過近日與家人參加喜宴，吃飯過程中忍不住，不斷放出味道很重的屁，讓場面尷尬到不行，也被家人責罵，才決定來看病，抓出原因。

陳炳諴指出，患者的體格壯碩，有180到190公分高，但自述最近體重下降且常覺得頭暈，經抽血檢驗後發現，他有貧血的問題。後來，安排大腸鏡檢查後，在大腸深處發現一顆腫瘤，做切片期間非常容易流血，而腫瘤上也有層白白的腐生物質。

陳炳誠解釋，有些腫瘤長得比較大，免疫力就會比較差，可能有黴菌或細菌在上面分解，愛吃肉者的糞便之所以較臭，就是因為蛋白質被厭氧菌和黴菌分解，而血和腫瘤本身是豐富的蛋白質，因此越分解，味道就越重。

陳炳誠說，後來替該患者安排手術，開完刀做完化療之後，整體症狀就改善了。因此呼籲大家，平常飲食要多注意，多吃肉沒關係，但蔬菜水果不能少。

(中時新聞網)