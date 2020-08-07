今年氣候異常，不僅高溫屢破紀錄，連颱風都少得可憐。追根究柢，斬斷熱帶氣旋發展的元兇，就是尺寸和往年相比，大了好幾號的「太平洋高壓」。

「是誰讓颱風不見了」，天氣風險公司總監賈新興PO文表示，今年真的很特別，變胖又變長的高壓，籠罩整個西北太平洋，甚至祭出殺手鐧，強大下沉氣流，打得低壓抬不起頭，對流無從發展，遑論長出颱風。

數字會說話，今年截至8月7日，颱風生成數僅4個，1號黃蜂及2號鸚鵡，分別於5月中旬及6月中旬生成；7月罕見的一個颱風都沒有；直到8月初才有3號辛樂克、4號哈格比。

賈新興指出，從低空大氣的分布，看得到異常偏強的太平洋高壓，一路向西伸展至印度洋面。氣象局長鄭明典也在臉書分享，「太平洋高壓實在有點越過界，不僅佔據熱帶洋面，還深入陸地範圍。」

根據美軍（GFS）觀測，這股高壓勢力，近來甚至誇張地跑到青康藏高原一帶，綿延數千公里，成為一個「超級高壓」。在這樣的環境場中，確實不利颱風生長，也帶來沉悶高溫、炙燒夏天。

(中時新聞網)