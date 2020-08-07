境外陸生返台急轉彎陷羅生門，陸委會暗示對岸設置政治障礙。但行政院長蘇貞昌上午出席活動受訪時說，是專家研判後採取的必要因應措施。

排除陸生不能返台，陸委會日前宣稱是對岸阻撓，包括簽證刁難及要求學校證件不得出現「國立」字眼，但除了陸委會外，外界也好奇疫情指揮中心是否表達反對。

而對於境外生返台突現髮夾彎排除陸生，外界好奇中央流行疫情指揮中心是否有立場。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨在行政院會後記者會表示，只要開放人數能配合防疫旅館及集中檢疫所的量能就沒有問題。

不過，蘇揆上午在參訪行競科技時，最新的說法是，政府為保護2300同胞，戰戰兢兢做好防疫被世界肯定，現在國外很多發生第2波新冠肺炎疫情，我們更加警惕，尤其是境外移入的案例有增加，所以更要小心，因此經由專家各方面研判建議，採各種必要的因應措施是必要的。

對於教育部疑似接獲神祕高層電話後改變立場，蘇揆說，政府機關做事都有一個原則，最高的目的就是要保護國人健康，政府一體，做出的就是要保護國人健康的決定。

(中時 )