美國上周初領失業救濟金人數創疫情爆發來最低，美股三大指數續揚，台股挑戰新高前遇牽制壓力，加上7月28日大量長黑壓力不輕，台股今開跌12.07點，報在12901.43點，隨即指數持續下探，多檔強勢股漲多拉回，台股失守12900點大關，終止連三紅，現階段考量盤面輪動與資金流動，大盤與個股仍有表現空間。

權值股今壓回居多，台積電(2330)開低震盪，下跌約0.6%，昨日風光的股王大立光(3008)今震盪於盤下，跌幅在0.5%~1%，股價最低為4115元，鴻海(2317)則相對有撐，震盪於盤上，除三大蘋果指標股的整理外，其餘漲多權值股今也多無顯著撐盤，聯電(2303)早盤後由紅翻黑，今為庫藏股執行最後一天，下挫逾2%，守穩5日線，聯發科(2454)儘管有和英特爾在5G PC上新進展，但今利多激勵不大，早盤後隨即紅翻黑，下跌逾1.5%，面板雙虎群創(3481)下跌幅逾1.5%，友達(2409)則相對有撐，盤中小漲0.5%。

今日盤面明顯類股輪動、漲多股熄火，資金從電子族群輪動到塑膠、紡織、造紙、生醫、航運等傳產股。航運股華航(2610)第2季稅後淨利24.59億元，每股賺0.45元，創下2年半新高，表現為市場帶來驚喜，今最高來到8.39元，漲幅逾7%，長榮航(2618)、長榮(2603)漲幅分別達2.5%~1.5%；塑化股中台塑四寶7月營收全數相較6月回溫，釋出谷反彈訊號，台塑(1301)上漲逾1%，南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)等均逆勢走揚。

分析師表示，儘管美中貿易爭端持續，加上全球疫情有復發疑慮，但總體風險可控，考量美國股科技類股財報普遍優於預期，推動納斯達可指數續創新高，目前公布的PMI數據屢傳佳音，景氣回溫可期，目前台股各期均線維持多頭排列，中長線仍維持多方架構不變，短期有漲多回檔的風險，同時受國際市場消息影響波動，挑選投資標的時應留意，短線整理後，指數仍有高點可期，建議持續偏多操作，可聚焦半導體、5G、蘋果概念股、自行車及資產股等相關族群。

(時報資訊)