成衣大廠儒鴻(1476)第二季營收54.64億元，季減9.1%、年減21.3%，稅後純益7.1億元，季增2%、年減33.6%，每股純益2.59 元；上半年營收114.75億元，年減13%、稅後純益14.07億元，年減28.6%，每股純益5.13元。

儒鴻第二季毛利率和營益率均較去年同期下滑，分別為27.18%及16.37%，歐系外資出具最新報告，給予「表現不如大盤」，目標價僅有240元。但今早儒鴻股價不甩外資的報告觀點，股價走自己的路沿5日線上揚，來到368元附近。

展望下半年，外資認為儒鴻的主要客戶訂單，會以美國的通路客戶為主，至於零售品牌和運動品牌客戶的需求會相對較弱。也因此，產品組合的調整會導致下半年儒鴻的毛利承壓，通常運動品牌客戶的毛利是較高的。

至於在營收方面，儒鴻經營階層預估Q3營收會呈現連續季增態勢，但外資就沒這麼樂觀，預估運動品牌客戶消化庫存壓力，將抵銷零售客戶如Target、Costco等補庫存力道，毛利率也會因產品組合的關係而難有較大的提升。

(時報資訊)