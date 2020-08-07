批踢踢網友留言。（摘自批踢踢網頁）

民進黨立委賴品妤砲轟前立委黃國昌，把選區拱手讓人，根本是怯戰神，秋甚麼秋！遭時力支持者怒轟還不是靠爸才選上？對此，有批踢踢網友看不下去，反擊黃國昌強調自身是正義的化身，居然不敢接受選民檢驗，丟給賴品妤承擔。更怒轟還有人批評賴品妤炒房炒地皮，人家薪水存款才16萬，這就是黃國昌粉的水準？

前時代力量黨主席徐永明涉入收賄案，過去揭弊、打貪形象受挫。徐永明日前自行宣布退黨，該黨台北市議員林穎孟、黃郁芬也哽咽宣布退黨，還爆料被黨內要求保密協議、簽本票。

這讓過去和太陽花學運與時力並肩作戰的賴品妤看不下去，在臉書痛批，時力只會利用年輕人，「有利用價值就品妤、是有理想的年輕人，理念不合就是政二代出來辯論」，選舉結果已證明，誰從頭到尾誰是都在說謊的政客。

賴品妤更痛批，更不用說偏激支持者一直到明示暗示她炒房炒地皮，請問一個財產申報十六萬跟一台車的立法委員炒什麼房？紙紮屋？她專門炒紙紮屋，燒給你最豪華的那種。

有時力支持者批評賴品妤是政二代，賴品妤炮轟時力，「有利用價值就是品妤、是有理想的年輕人，理念不合就是政二代出來辯論」，政二代又怎麼樣，以前呼來喚去的政二代好使喚嗎」？

而賴品妤的批評，也得到網友好評！網友hankwtc在批踢踢發文，先是暗批黃國昌，直言「把一個別人4年前讓給他，4年後就拋棄的選區不顧，還形塑自己是正義的化身，不就是最大的邏輯矛盾？很正義？為什麼不敢接受檢驗」？

該網友更表示，「賴品妤承擔了一份責任，勇敢去握選民的手，這在我看來，比你他Ｘ的虛幻的正義、咆哮式的什麼公平，高尚的太多太多了」。再來又戰財產，「原來當了幾年的助理，不配有區區16萬的存款，跟一輛車耶，這就是Ｘ你Ｘ的雞粉的價值」。

(中時新聞網)