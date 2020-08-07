百貨秋季化妝品節登場！去年9月風光登場的紅底鞋Christian Louboutin專櫃因疫情衝擊月底撤出，由日本花王旗下頂級專櫃品牌est九月一日接手登台，為呼應忠孝SOGO為化妝品天后宮舞台，更獨家首賣Dior、CLARINS、NARS等16家品牌SOGO限定套組，預期可望帶動新買氣回籠。

SOGO復興館則強打CHANEL新品登場，SOGO強調，HAPPYGO卡振興再加碼，也就是用三倍券單筆滿萬元，再送快樂購卡1000點，Beauty Club單卡扣300點換200元化妝品購物金；台灣疫情趨緩，在三倍券 帶動下確實有報復性消費顯現，以SOGO百貨今年上半年業績來說，因新竹站前店閉店而使得業績呈現高個位數衰退，七月全台雖然還是少了一家店，但業績轉為正成長，可見消費力道強勁。

根據統計，上半年全台百貨化妝品專櫃總體衰退，高端保養品不受影響，像是嬌蘭上半年因新品多，以及開發年輕商品與電商官網銷售，整體成長15%，勇冠市場成長率，而相對彩妝專櫃衰退較明顯，以全台化妝品專櫃業績前五大百貨排名，包括SOGO忠孝、新光三越南西、台中新光三越、高雄漢神與新光三越台南西門等，總體高端保養品在七月新品上市後，業績大幅拉升一成以上。

新光三越台北南西店則提前於上月24日起推出秋季化妝品節，搭上三倍券的優惠風潮特別推出「振興美麗 3倍Go優惠」活動，推出16家化妝品品牌人氣組合優惠，最低下殺至4折起，以振興券消費即可獲得加贈禮，且skm pay卡友禮滿額即贈Bubble Soda氣泡水機、國際牌空氣清淨機等頂級小家電，亦挹注七月業績兩位數成長。

(工商 )