新北市瑞芳區吳姓鯊魚煙販賣業者，多次遭民眾檢舉攤位髒亂、散發惡臭，稽查人員暗中蒐證，日前逮獲店內員工載著裝滿血水、腐敗魚屍的塑膠桶，趁四下無人之際非法掩埋在路邊草叢，業者遭逮後還辯稱只是作為「肥料」用途；新北市環保局表示，全案依《廢棄物清理法》送辦，最重可處5年以下有期徒刑。

環保局表示，上月底接獲民眾檢舉，瑞芳區建基路2段某鯊魚煙業者，經常在路旁草叢掩埋廢棄物，導致周邊瀰漫嚴重惡臭，稽查員到場勘查發現，附近土堆確實有明顯腐敗異味、布滿蒼蠅及翻土痕跡。

為了避免打草驚蛇，稽查員先在附近埋伏，4日上午發現1名外籍員工獨自駕駛推高機，載運塑膠桶至鄰近路旁挖土掩埋，形跡鬼祟，稽查員一路錄影蒐證，待時機成熟後上前稽查，果然發現土堆內藏有大量魚屍，且塑膠桶還殘留血水，立即通報當地派出所聯絡通譯、店家負責人到場說明。

吳姓業者到案後坦承掩埋行為，但辯稱這是他的「休閒活動」，將切邊後的魚肉作為「肥料」，掩埋至果樹旁，平常都是自己處理，因臨時有事，才麻煩店內外籍員工協助；外籍員工則表示，他只是依雇主指示掩埋魚肉，還有廢木炭等，其他的事情並不清楚。

環保局表示，全案依違反《廢棄物清理法》移送地檢署偵辦，業者最重可處5年以下有期徒刑，得併科罰金1500萬元，另因掩埋地點位於山坡保育用地，已移請土地管理單位認定是否違反《水土保持法》。

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(中時新聞網)