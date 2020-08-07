彰化南瑤宮庚子年笨港進香，7日、農曆6月18日起駕展開為期3天2夜的進香活動，起駕典禮於上午6點舉行。（吳敏菁攝）

彰化南瑤宮庚子年笨港進香，7日、農曆6月18日起駕展開為期3天2夜的進香活動，起駕典禮於上午6點舉行。（吳敏菁攝）

彰化南瑤宮庚子年笨港進香，7日、農曆6月18日起駕展開為期3天2夜的進香活動，起駕典禮於上午6點舉行。（吳敏菁攝）

媽祖起駕了！被譽為「臺灣進香團鼻祖」彰化南瑤宮到本港進香，受到新冠肺炎影響而延期，但是媽祖庇佑眾生的心，從來都不減，待到疫情解封，馬上連給7聖杯，7日起駕展開為期3天2夜的進香活動，雖然從8天7夜縮短行程，但會午時香、換龍袍、會香、祭頭香、祭貳香等重要儀式，一樣不少地遵循傳統隆重舉行。

彰化南瑤宮庚子年笨港進香，7日、農曆6月18日起駕展開為期3天2夜的進香活動，起駕典禮於上午6點舉行，彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢、南瑤宮進香大總理賴金鐘、榮譽大總理陳敏生、新大媽大總理吳錦源、老二媽大總理史惠雄、老五媽大總理陳木己等和各民意待等恭敬行禮、點起馬炮、二通炮、三通炮後，萬人擁簇下，起馬炮響起，媽祖起駕了！眾人歡欣鼓舞。

王惠美表示，今年受疫情的影響而延期，但在各大總理用心共同努力下，媽祖也連續給了七個聖杯得以順利辦理，為了兼顧防疫，今年進香活動由8天7夜改為3天2夜，大家對媽祖的虔誠，相信媽祖也感受得到，媽祖一定會保佑大家疫情平安、經濟發展，國泰民安，風調雨順。

南瑤宮管理人、彰化市長林世賢表示，南瑤宮建於清乾隆3年、西元1738年，從清朝嘉慶年間開始，就有每年前往發源地笨港，約當今雲林縣北港與嘉義縣新港間進香的傳統，為臺灣史上第一個的進香團，媽祖慈悲護祐，延續傳統，薪傳文化。

這次行程8月7日（農曆6月18日）起駕典禮、西螺繞境、虎尾天后宮駐駕；8日北港朝天宮會午時香、笨港天后宮進行換龍袍儀式、新港奉天宮駐駕會香；9日新港祭頭香、北斗白鶴宮祭貳香、彰化市區繞境回鑾安座。歡迎各地鄉親共襄盛舉，感受媽祖庇佑萬民的神力以及彰化的活力與魅力。

(中時 )