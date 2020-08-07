澳洲新南威爾斯大學（The University of New South Wales）一名28歲的華裔醫科學生Png Zhanyi，去年5月1日在聖文森醫院（St Vincent’s Hospital）實習時，謊稱自己是主治醫師，未經病患同意，在病房內用手指插進她的陰道及肛門檢查，且全程沒有戴手套，他在警方做筆錄時表示「我等不及要幫人進行私處檢查。」。

據了解，Png Zhanyi在警方做筆錄時，否認「侵入」，僅坦承沒有戴手套，被告後告訴陪審團，他有詢問女患可否由他進行檢查，對方還很有禮貌地接受，不過他承認沒有詢問是否需要女性人員在場協助，也說不知道這樣的檢查在新南威爾斯省法律上，需要有書面同意，這是他的疏忽。

他表示，因為自己缺少經驗，且從沒看過屁股，才會等不及想幫人進行陰道與肛門的檢查，當時還在猶豫要不要檢查女患者的私處周圍，但對方卻說可以進行。

該實習生認為，自己已經承認對該患者進行檢查時，做了錯誤的判斷，但不該讓他背上性侵害等罪名。全案仍繼續審理中。

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(中時新聞網)