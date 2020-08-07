公平會今天發布「全國主要連鎖便利商店業者進行產業調查」，發現我國主要連鎖式便利商店，門市營業據點共計1萬1429家店，較107年底增加524家店，成長率為4.81％，為自民國95年以來的最大增幅。

調查發現，若以108年底全國2,360萬人來看，平均每2,065人就有1家連鎖式便利商店，便利商店密集度為逐年提高。去年我國連鎖式便利商店密集度居全世界第2，僅次於南韓。

調查指出，門市分布以新北市2228家店最多，其次依序為台北市的1631家店，台中市的1388家店；而6都合計門市數則達8416家店、占73.64％，其分布情形與最近幾年相較差異不大。密度則以台北市每平方公里6.27家店密度最高，第二為新竹市每平方公里3.03家店次之，嘉義市則以每平方公里1.98家店再次之，而密度最低則為台東縣與花蓮縣，皆為每平方公里0.03家店居末。

調查發現，2019年主要連鎖便利商店總來客數達30.64億人次，平均每人每年至連鎖便利商店的次數約為130次；消費金額方面：2019年平均每人每次至5家連鎖便利商店消費金額約82.6元，與107年相較，增加3.7元左右；支付方式則有2成1以非現金支付，其中以採用電子票證比率最高，其次為行動支付，第三則為信用卡支付。

再從銡售商品情來看，2019年主要連鎖便利商店銷售額以商品銷售收入最多，所占比例為96.6％，服務收入占3.4％。在銷售各類商品之種類方面，以一般食品類及影音書報類銷售項數最多，銷售金額方面，則以菸品，飲料類，便當、三明治及熱食居銷售前3名，其中便當、三明治及熱食銷售金額從105年以來呈逐年增加趨勢，顯示國人有增加至便利商店購買外食的情況。

(中時 )